المستعمل هو الحل .. تاجر سيارات يكشف أسباب ظاهرة «الأوفر برايس»

قال حمادة عبد الرحمن، تاجر سيارات، إن ظاهرة "الأوفر برايس" تسيطر على السوق، حيث وصلت 250 ألف جنيه، معقباً: "بيحصل كده بسبب إن إحنا بنمشي وراء الموضة".

وأوضح حمادة عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حل مشكلة "الأوفر برايس" هو الاتجاه لشراء السيارات المستعملة، معقباً: "لو عندنا كونسبت استخدام السيارات المستعملة، هتقل أسعار السيارات الزيرو".

وتابع تاجر سيارات أن التاجر ليس سبباً في هذه الظاهرة، قائلاً: "تاجر السيارات ده أغلب واحد في هذا الموضوع"، مضيفاً أن السبب في هذه الظاهرة هو الوكيل والموزع.

وعقب حمادة عبد الرحمن عن وقت شراء السيارات قائلاً: "اللي محتاج سيارة يشتريها ولكن بسعرها العادي.. ورجاءاً توجهوا للسيارات المستعملة".

يذكر أن الأوفربرايس مصطلح يعني أن السيارات تباع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية لها|، هذه الظاهرة متكررة وقديمة في مصر، وتظهر بصورة أكبر كلما ظهرت مشكلات أو أزمات اقتصادية.

ومن الأسباب التي ساهمت في انتشار ظاهرة الاوفر برايس هو أن التجار في حال انتقال السيارة بين أكثر من تاجر وموزع يرفعون هامش الربح، ويحاولون تعطيش السوق لزيادة سعر السيارات، وللقضاء على هذه الظاهرة يجب أن تكون مبيعات السيارات وعمليات التوزيع بصورة رقمية للقضاء على مشكلات الموزعين الذين يقومون بعمل الأزمات لزيادة ارباحهم.