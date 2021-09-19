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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العزيمة.. عم قرني عمره 73 عاما ونجح في الثانوية العامة.. فيديو

عم قرني
عم قرني

قال عم قرني الذى أصر إنه يكمل تعليمه ونجح في الثانوية العامة ، انه كان لدية حلم التعليم منذ زمن بعيد ولكن الظروف العائلية هي التي منعته من الوصول إلي حلمة .

 

 

واضاف عم قرني خلال لقائه في برنامج " واحد من الناس " المذاع علي قناه " الحياه " ،أن الظروف العائلية التي منعتني من التعليم هي الحالة الاجتماعية والمادية ، مؤكدا انه كان يعمل موظف حكومي ومرتبة ولم يكن يكفيه للأنفاق وبالتالي كنت اعمل عمل إضافي .

 


واوضح عم قرني ، أنه لدية 4 أولاد وبعد انتهائه من مراحل تعليمهم بدا في التفكير بالثانوية العامة وبعدها التحقت بالثانوية العامة ، لافتا إلي أن هناك صعوبات واجهته في الثانوية العامة ومنها دراسة اللغات مؤكدا انه اجتاز مرحلة الثانوية العامة .
 

الثانوية العامة حلم الظروف العائلية عم قرنى موظف حكومي التفكير بالثانوية العامة

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