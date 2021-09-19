العزيمة.. عم قرني عمره 73 عاما ونجح في الثانوية العامة.. فيديو

قال عم قرني الذى أصر إنه يكمل تعليمه ونجح في الثانوية العامة ، انه كان لدية حلم التعليم منذ زمن بعيد ولكن الظروف العائلية هي التي منعته من الوصول إلي حلمة .

واضاف عم قرني خلال لقائه في برنامج " واحد من الناس " المذاع علي قناه " الحياه " ،أن الظروف العائلية التي منعتني من التعليم هي الحالة الاجتماعية والمادية ، مؤكدا انه كان يعمل موظف حكومي ومرتبة ولم يكن يكفيه للأنفاق وبالتالي كنت اعمل عمل إضافي .



واوضح عم قرني ، أنه لدية 4 أولاد وبعد انتهائه من مراحل تعليمهم بدا في التفكير بالثانوية العامة وبعدها التحقت بالثانوية العامة ، لافتا إلي أن هناك صعوبات واجهته في الثانوية العامة ومنها دراسة اللغات مؤكدا انه اجتاز مرحلة الثانوية العامة .

