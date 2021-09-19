في 24 ساعة فقط .. حجز جميع طرازات أكيورا NSX تايب اس 2022

بعد أن استعرضت شركة أكيورا نسختها NSX تايب اس 2022 منذ وقت سابق داخل اسبوع مونتيري للسيارات، فقد اشارات بعض التقارير عن حجر جميع الاصدارات المطروحة من هذه النسخة خلال وقت قصير يقدر بـ 24 ساعة فقط، وذلك بعد أن تم طرحها للبيع في الولايات المتحدة الامريكية.

التجهيزات الفنية للسيارة NSX تايب اس 2022

دعمت السيارة NSX تايب اس 2022 بمحرك V6 سداسي الاسطوانات، سعة 3500 سي سي، قادر على انتاج قوة 600 حصان، وعزم اقصى للدوان يبلغ 667 نيوتن/متر، حيث اضافت أكيورا 27 حصانا و22 عزم اقصى للدوران نيوتن/متر NSX للنسخة القياسية لتضيف بعض اللمسات الفنية الاكثر قوة.

تأتي السيارة أكيورا NSX تايب اس 2022 عبر 300 نسخة فقط داخل السوق الامريكي، وذكر ان شهر اغسطس الماضي من العام الجاري 2021 كان يحمل مفاجاءة لعشاق هذه NSX حيث بيعت النسخة الاولى من هضه السيارة بأحد المزادات بقيمة قدرها 1.1 مليون دولار امريكي أي ما يعادل 17 مليون جنيه و 50 الف.

صممت السيارة أكيورا NSX تايب اس 2022 بهيكل خارجي انيق من الياف الكربون، مع اطلالة تتسم بالشراسة والجانب الرياضية، بالاضافة إلى مشتت هواء رياضي، وعجلات بريلي بي زيرو، مع جنوط رياضية ايضا متعددة الاضلاع، إلى جانب باقة من تجهيزات السلامة وبرامج مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق.

اسعار السيارة NSX تايب اس 2022

من المقرر أن تبدأ أسعار السيارة NSX تايب اس 2022 من 169.500 دولار امريكي أي ما يعادل 2 مليون و 627 الف جنيه، مع اصدار اخر اعلى تجهيز يعتمد على تقنية تخفيف الوزن بقيمة قدرها 182.500 دولار أي ما يعادل 2 مليون و 828.750 الف جنيه.