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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 600 حصان.. أكيورا NSX تايب اس 2022 في المنافسة

بقوة 600 حصان ..
بقوة 600 حصان .. أكيورا NSX تايب اس 2022 في المنافسة

تعتبر شركة أكيورا هي إحدى الأذرع التابعة لعملاقة تصنيع السيارات اليابانية هوندا، و من المقرر أن تكشف عن نسختها القوية NSX تايب اس، خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات، وتعد هذه النسخة واحدة من السيارات القوية التي سوف يلعن عنها قريبًا لتزداد المنافسة بينها و بين نخبة من السيارات التي تنتمي إلى فئة الطرازات الخارقة والرياضية، نسبة لما تحتويه من قدرات عالية التجهيز.

قدرات أكيورا NSX تايب اس 2022

تأتي السيارة أكيورا NSX تايب اس 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 600 حصان، و 667 نيوتن/متر من عزم الدوران، وهذا يعني أن تلك النسخة قد حصلت على ترقيات بخلاف النسخة القياسية لترفع قدراتها بمعدل 27 حصان، و 21.7 نيوتن/متر.

حصلت السيارة أكيورا NSX تايب اس 2022 على عدة تعديلات و منها محاقن جديدة للوقود و مبردات داخلية، مع بطارية قوية بنسبة تتخطى الـ 20% عن النسخة السابقة، بينما تراجعت نسب التُروس الخاصة بالمحاور الامامية من 10.382:1 إلى  8.050:1، بينما ترتكز على إطارات بيريلي P زيرو، و التي دعمت بـ جنوط رياضية متعددة الاضلاع، مع علبة مكابح حمراء اللون يمكن رؤيتها من خلف تلك الاضلاع، حيث تضيف لمسة جمالية مع مظهر رياضي أنيق.

ويذكر أن أكيورا سوف تخصص عدد 300 وحدة من هذا الايقونة داخل السوق الأمريكي، وذلك من أصل 350 نسخة فقط حصيلة انتاج هذا الطراز المميز، والذي يحمل الكثير من المفاهيم سواء كانت خارجية مثل التصميم الرياضي صاحب الاطلالة الشرسة، أو التجهيزات الداخلية المتطورة و التي تمنح قائد السيارة الكثير من وسائل التحكم.

أكيورا السيارات أسبوع مونتيري للسيارات أكيورا NSX تايب اس 2022

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