AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
اكيورا acura mdx
اكيورا acura mdx
Advertisements
اشرف عطية
أعلنت شركة اكيورا إحدى أذرع شركة هوندا العالمية لصناعة السيارات عن طرح سيارتها اكيورا acura mdx التي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وقامت الشركة بطرح فيديو لمقصورتها الداخلية التي تمتلئ بالعديد من انظمة الاضاءة التي وصفها البعض بالمزعجة نظرا لشدة إضاءتها . 




تأتي السيارة اكيورا acura mdx بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2000 سي سي بقوة 276 حصانا وعزم 379 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات وستأتي السيارة اكيورا acura mdx بفئة Type S الرياضية المتوقع ان تأتي بمحرك 3000 سي سي تيربو بقوة 360 حصانا وعزم دوران 480 نيوتن متر وهو محرك كبير نسبيا .


ومن الداخل تأتي السيارة اكيورا acura mdx بتصميم مشابه للسيارة اكيورا acura tlx الأحدث و بنفس المقود والكونسول الأوسط وتأتي مقصورة اكيورا acura mdx الداخلية بلوحة عدادات ديجيتال وشاشة كبيرة نسبيًا لنظام المعلومات الترفيهية وإضاءة LED للمقصورة الداخلية وهي ما وصفها خبراء السيارات بالإضاءة المزعجة نظرا لشدتها.


كما تأتي السيارة اكيورا acura mdx بنظام سمعي ثلاثي الأبعاد و 25 مكبر صوت وزخرفات خشبية و العديد من اللمسات الداخلية الفاخرة وتطعيمات الجلد أيضا .

مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور
مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور
مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور
مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور
مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور
مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات

مواصفات وسعر فولكس فاجن كادي volkswagen caddy في مصر.. صور

بيجو تطرح peugeot 508 سبورت 2021 بـ 3 محركات كهرباء وبنزين| صور

وصول تويوتا هايلوکس toyota hilux الجديدة موديل 2021 للسعودية.. صور

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

مواصفات وأسعار هوندا honda hrv اليوم في مصر .. صور

ترشيحاتنا

تعرف على سبب تعافي دونالد ترامب من فيروس كورونا سريعا.. فيديو

الصحة العالمية توجه 10 قواعد ذهبية للحفاظ على حياة سعيدة في زمن كورونا

بـ الأوف شولدر.. هند عبد الحليم تتألق برفقة زوجها.. شاهد

باحثة أمريكية: مصر قادرة على تدمير سد النهضة

مش هتقلعه تاني.. أحمد حسن يتحدث عن فيديو زوجته بعد وفاة والدها

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور

في يومه العالمي.. كيفية التعرف على البيض الفاسد

بـ الأسود اللامع.. إطلالة تخطف الأنظار لـ كندة علوش.. شاهد