مواصفات أكيورا acura mdx قبل طرحها بأيام.. فيديو وصور

اكيورا acura mdx التي من المقرر طرحها خلال الأيام أعلنت شركة اكيورا إحدى أذرع شركة هوندا العالمية لصناعة السيارات عن طرح سيارتهاالتي من المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، وقامت الشركة بطرح فيديو لمقصورتها الداخلية التي تمتلئ بالعديد من انظمة الاضاءة التي وصفها البعض بالمزعجة نظرا لشدة إضاءتها .

















تأتي السيارة اكيورا acura mdx بمحرك 4 سلندر تيربو سعة 2000 سي سي بقوة 276 حصانا وعزم 379 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات وستأتي السيارة اكيورا acura mdx بفئة Type S الرياضية المتوقع ان تأتي بمحرك 3000 سي سي تيربو بقوة 360 حصانا وعزم دوران 480 نيوتن متر وهو محرك كبير نسبيا .









ومن الداخل تأتي السيارة اكيورا acura mdx بتصميم مشابه للسيارة اكيورا acura tlx الأحدث و بنفس المقود والكونسول الأوسط وتأتي مقصورة اكيورا acura mdx الداخلية بلوحة عدادات ديجيتال وشاشة كبيرة نسبيًا لنظام المعلومات الترفيهية وإضاءة LED للمقصورة الداخلية وهي ما وصفها خبراء السيارات بالإضاءة المزعجة نظرا لشدتها.









كما تأتي السيارة اكيورا acura mdx بنظام سمعي ثلاثي الأبعاد و 25 مكبر صوت وزخرفات خشبية و العديد من اللمسات الداخلية الفاخرة وتطعيمات الجلد أيضا .



