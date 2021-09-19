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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لفتة إنسانية من أحمد حجازي بعد نهاية مباراة النصر.. فيديو

صدى البلد

التقطت عدسات الكاميرات لفتة إنسانية بطلها المدافع المصرى أحمد حجازى، لاعب فريق اتحاد جدة، عقب فوز فريقه على مضيفه النصر بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب "مرسول بارك".

وتحدث أحمد حجازي نجم اتحاد جدة السعودي، على فوز فريقه أمام النصر بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حجازي في تصريحات للناقل الرسمي للدوري السعودي بعد المباراة:" الحمد لله على المكسب، درسنا فريق النصر بشكل جيد فهم لديهم لاعبون مميزون، وكذلك فريقنا لذلك خرج اللقاء بشكل يليق بالفريقين".

وأضاف:" ركزنا على كيفية غلق مفاتيح قوة النصر لأننا درسنا تلك النقاط قبل المباراة، والفريق ادي مباراة قوية من الناحيتين الدفاعية والهجومية".

وأكمل:" احترم كل اللاعبين، ومهاجم النصر أبو بكر من اللاعبين المميزين والكبار في الدوري وما حدث معه خلال اللقاء كان موقف لحظي خلال مباراة ولا يقلل منه كلاعب".

 

وحقق فريق اتحاد جدة فوزًا صعبًا على حساب نظيره النصر بثلاثية أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

 

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 12 نقطة ليتصدر الترتيب، وبقي النصر على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع للمركز الثامن.

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