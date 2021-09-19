أول رحلة فضاء لمدنيين بالكامل تعود إلى الأرض .. فيديو

أعلنت شركة "سبيس إكس" اليوم الأحد، عن عودة أول رحلة فضائية تضم مدنيين إلى الأرض.

وحسب "رويترز" البريطانية، بدأت المجموعة الرباعية المكونة من مدنيين ضمن مهمة "سبيس إكس إنسبوريشن4" عودتها من الفضاء في الطريق إلى المحيط الأطلسي لإكمال رحلة لمدة 3 أيام لأول طاقم مدني بالكامل تم إطلاقها في مدار الأرض.

في وقت مبكر من يوم السبت، ارتدى الطاقم بدلات الطيران ذات الخوذة وقاموا باستعدادات المقصورة النهائية حيث واصلت المركبة الفضائية تسلسلها المستقل لمناورات العودة، بما في ذلك الانفصال عن الجذع الإضافي السفلي للمركبة لكشف الدرع الحراري للكبسولة.

بعد 15 دقيقة من الاشتعال النهائي لمحركات الدفع الأمامية من أجل 'حرق الخروج من المدار' ، كان من المتوقع أن تعود الكبسولة إلى الغلاف الجوي لتغرق في المحيط أدناه، حيث ستفقد اتصالات الطاقم لمدة سبع دقائق تقريبًا.

كان من المتوقع أن تؤدي الحرارة الهائلة الناتجة عن الاحتكاك الجوي خلال السقوط الحر للأرض إلى ارتفاع درجات الحرارة المحيطة بالكبسولة الخارجية إلى 3500 درجة فهرنهايت (1927 درجة مئوية). تم تصميم بدلات طيران رواد الفضاء لإبقائهم في برودة في حالة ارتفاع درجة حرارة المقصورة.

من المقرر أن تهبط كبسولة التنين،في البحر حوالي الساعة 7 مساءً. التوقيت الشرقي، قبل وقت قصير من غروب الشمس ، وفقًا لـ"سبيس إكس"، شركة الصواريخ الخاصة التي أسسها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك.