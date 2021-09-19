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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة الكابيتول تعلن اعتقال 4 أشخاص خلال مظاهرة أمام المبنى

صدى البلد

اعتقلت السلطات الأمريكية 4 أشخاص في محيط مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال تجمع طالب بالعداة لمقتحمي المبنى في الـ6 من يناير الماضي.

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إنه:"تم اعتقال شخص يحمل مسدسا خلال التجمع، متهم بارتكاب أنشطة غير قانونية".

وأضاف بيان شرطة الكابيتول أنه "تم اعتقال شخص آخر كان يحمل سكينا، قبض عليه بتهمة حيازة أسلحة".

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وشهد محيط المبنى بعض لحظات التوتر قبل وبعد انتهاء المسيرة الذي تراوح أعداد المشاركين فيها بين 400 و450 شخصا بحسب تقديرات شرطة الكابيتول.

وفي السياق ذاته، أوقفت الشرطة سيارة في شارع لويزيانا وألقت القبض على شخصين بداخلها، صدرت بحقهما مذكرات جنائية معلقة في تكساس، أحدهما بتهمة حيازة أسلحة نارية والآخر مدان بارتكاب أعمال عنف.

هذا وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها ترامب رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

شرطة الكابيتول الكابيتول واشنطن ترامب بايدن

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