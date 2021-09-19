عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: فحص مليوني طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لمليونين و 18 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تمت زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية حتى الآن، لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، لافتًا إلى فحص 6080 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكشف مجاهد أنه تم تحويل 119 ألفًا و 345 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفاً أنه تم تحويل 11 ألفًا و 363 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك  للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر مجاهد أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات الرئيس وزيرة الصحة ضعف السمع 100 مليون صحة

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 637 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 16 حالة وفاة

اعتماد 4 منشآت صحة أسرة ببورسعيد لاستيفاء معايير GAHAR 2021 المعترف بها دوليًا

«أبو النمرس» يُتوج بطلاً لدوري مستقبل وطن بمحافظة الجيزة.. صور

14 توصية لاحتفال اليوم العالمي لسلامة المرضى

هيئة الدواء تكرم الصيادلة الحاصلين على ميداليات بأولمبياد طوكيو 2020

السبكي: تقديم 6.5 مليون خدمة طبية بأعلى جودة عبر التأمين الصحي الشامل

خلال 3 أيام.. وزيرة الصحة: تسجيل 17 ألف مواطن لتلقي اللقاح بحملة «معًا نطمئن»

يقلل الحمل الفيروسي بـ كورونا.. تعرف على عقار مولنيبيرافير

ترشيحاتنا

مسابقة نقل للعاملين بـ الدولة إلى الشهر العقاري بتخصصات مختلفة|تعرف على الشروط

أفضل عمل.. ومكفرات الذنوب.. علي جمعة يوضح

من وراء ظهر ماكرون..خفايا جديدة لاتفاق الغواصات ضد فرنسا

رئيس الأهلي السعودي يكشف أسباب فسخ التعاقد مع باولينيو

مكالمة بعد منتصف الليل.. بهذه الكلمات ودع الأسير أيهم كممجي والده قبيل اعتقاله|صور

مشاركة ميسي محتملة .. باريس المتصدر يصطدم بـ ليون فى قمة الدوري الفرنسي .. الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الناس مش بتحبه وعايش دور محمد رمضان

673 ألف وفاة.. تعرف على أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

احذر.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامك بهذا الفعل بالمحاور المرورية

ما زالت فى خطر.. تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحيّ السيدة زينب والحسين

عاجل.. ليبيا تستقبل مليون عامل مصري خلال أيام

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

موسم النكد .. الأسباب العلمية وراء اكتئاب الخريف | كيف تنجو منه ؟

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ