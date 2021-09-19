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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3,4 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك العين السخنة الشهر الماضى

صدى البلد

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

 

وتلقى الوزير، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٦ آلاف و٣٠٥ شهادات جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة بإجمالى 21 ألفًا و٧٩٨ حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر أغسطس الماضى.

 

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٨٧٢ مليونًا و٨١٣ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى ٢ مليار و٥٥١ مليونًا و٨٩٥ ألف جنيه.

 

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٤٩٥ بيانًا جمركيًا خلال أغسطس الماضى لحوالي 12 ألفًا و287 حاوية معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال، والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليار و٥٠٥ ملايين و٧٨١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة حوالي ٤ ملايين و٥١٥ ألف جنيه.

 

وأشار التقرير، إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر أغسطس الماضى بلغت حوالي ٣ مليارات و٤٢٤ مليونًا و٧٠٨ آلاف جنيه.

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