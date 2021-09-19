بدءًا من 30 سبتمبر.. إعادة تسيير الرحلات من ليبيا إلى مطار القاهرة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

وحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، جاء ذلك عقب توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات الليبية ونظيرتها المصرية، خلال الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال الأيام الماضية.

واتفقت مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين، على إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءً من 30 سبتمبر الجاري.

وكان وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الشهوبي، أعلن في وقت سابق، أنه اتفق مع وزير الطيران، محمد منار عنبة، على إعادة تسيير رحلات الشركات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي.

وشهد اللقاء الذي عُقِد في القاهرة، الاتفاق على تبادل الزيارات للخبراء من البلدين، وفتح نقاط تبادل استلام الحركة الجوية، والتدريب في مجال السلامة والملاحة الجوية.