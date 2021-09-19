خاص.. النصر السعودي يقترب من إقالة مينيزيس

يدرس نادي النصر السعودي، قرار إقالة البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني للفريق وتكليف إيفو ميليتش مدرب فريق الشباب، حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وقال مصدر داخل نادي النصر، أن الإدارة غير راضية عن نتائج الفريق هذا الموسم وتتجه لإقالة المدرب وتكليف إيفو ميليتش مدرب فريق الشباب المهمة بدلا منه.

وخسر النصر على يد الاتحاد، بنتيجة 3-1، يوم السبت الماضي، على أرضية ملعب مرسول بارك في الرياض، في قمة الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، (الدوري السعودي).

ويحتل النصر المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط.

وخاض النصر 16 مباراة بمختلف المسابقات تحت قيادة مانو مينيزيس، وتمكن من الفوز في 9 مباريات وخسر 4 وتعادل في 3 مباريات.

ومن المقرر، أن يلتقي النصر مع نظيره الباطن، الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين