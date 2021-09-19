بفستان ساحر.. درة تخطف الأنظار في مهرجان الفضائيات العربية

نشرت الفنانة درة صوراً جديدة لها من حفل مهرجان الفضائيات العربية وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة وفستان ساحر وعلقت قائلة: "شكرًا مهرجان الفضائيات العربية على تكريمي بجائزة التميز عن دوري في مسلسل "بين السما والأرض" سعيدة بكل إشادة بهذا الدور وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنّ المشاهدين والنقاد و جمهوري الحبيب "

يذكر ان كشفت الفنانة درة، حقيقة كونها السبب في حدوث الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني، قائلة: "أنا مليش علاقة بالموضوع.. ودا كلام هبل.. مفيش خبر عن إني السبب في انتشار فيروس كورونا؟".



وأكملت “درة” خلال حوارها ببرنامج “يوم ليك” المذاع على قناة “الحياة”: "عمرو دياب ودينا الشربيني أصحابي وقمت بدعوتهم إلى فرحي"، مضيفة: "كلام غريب ومستغربة أن في ناس بتصدق الكلام دا".



وفي سياق آخر، كشفت الفنانة درة عن حبها للفاشون والموضة، قائلة: "أنا بحب اللبس والموضى وبتابع عروض الأزياء"، متابعة: "من صغري وأنا بحب اصمم ملابس.. التمثيل هي مهنتي الاولى والأخيرة، ولكني متابعة جيدة للموضى وعروض الأزياء".



وأكملت: "والدي كان رافض فكرة التمثيل والفن، وهذا سبب عدم التحاقي بـ معاهد الفن والتمثيل"، متابعة: التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتخرجت بتقدير عال.



ولفتت إلى أن مشروع تخرجها كان عن فلسطين واللاجئين، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة عدد من مخيمات اللاجئين في لبنان وغيرها من البلاد.



كما قالت الفنانة درة، إنها تتمنى أن تجسد شخصية الفنانة الراحلة وردة، متابعة: "تجسيد شخصية وردة حلم من أحلامي ولكن نجل الفنانة وردة رافض فكرة تجسيد شخصيتها، ولذلك تجسيد شخصيتها حلم لن يتحقق".