عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل بعنوان "التصنيع المبني على المعرفة والابتكار" بمركز بحوث وتطوير الفلزات

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور  عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول ورشة العمل التى عقدها المركز تحت عنوان "التصنيع المبنى على المعرفة والابتكار".


أشار التقرير إلى أن الورشة جاءت بهدف تعزيز التفاعل بين إمكانات البحث العلمى التطبيقى واحتياجات القطاع الصناعى فى مصر، ودعم أنشطة نقل وتوطين التقنيات الصناعية الحديثة المبنية على المعرفة والابتكار.


وناقشت الورشة  التقنيات الحديثة فى مجالات البحث العلمى الصناعى التى تتميز بها شعبة التصنيع بالمركز، ومنها التصنيع الرقمى، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع بالليزر، والسباكة الآلية، وتكنولوجيا اللحام المتطورة، كما ناقشت الورشة دراسة معالجة أسباب الانهيار لشركات البترول وحاويات الغازات، والضغوط، وأحدث الطرق للحام السيارات والمركبات، وكذلك صناعة مركبات تكنولوجيا المساحيق والصناعات الدقيقة.

لتأهيل صغار الباحثين.. وزيرا التعليم العالي والبترول يترأسان اجتماع معهد بحوث البترول


وأوضح التقرير أن فعاليات الورشة شملت محاضرات للمسؤولين عن الأقسام الصناعية بالمركز، وعرضًا للنماذج الناجحة فى التعاون بين الصناعة والمركز، وأوضح د. عماد عويس فى كلمته التى ألقاها بافتتاح الورشة أن سياسة المركز تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، والمساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى عن طريق رفع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية، والاستفادة من القدرات البشرية ذات الخبرات البحثية فى مجال علوم وهندسة المواد.


وأضاف التقرير أن الورشة انتهت لعدد من التوصيات شملت: تنفيذ قطع غيار ومكونات صناعية تجريبية فى أقسام المركز المختلفة، وإنشاء حاضنات أعمال مشتركة، وتكوين مجموعة عمل بين المركز واتحاد الصناعات المصرية وجمعية المستثمرين؛ لتحديد أوجه التعاون الممكنة بين المركز والصناعات المهتمة، وإعداد اقتراحات واضحة ورفعها للجهات المسئولة، كما شملت التوصيات التعاون مع هيئة سكك حديد مصر فى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ووضع أساليب اللحام المناسبة، ووضع المواصفات القياسية للتفتيش على العربات والصيانة الدورية، والتعاون مع شركة "مصرية" للهندسة والمقاولات فى إنتاج المطابخ التجارية فى حل مشاكل تصنيع ولحام الأوانى الفندقية من الصلب المقاوم للصدأ، كما أوصت الورشة بإعداد لقاء مع المستثمرين المهتمين بتصنيع قطع الغيار محليًا لتعريفهم بإمكانيات المركز فى هذا المجال، واستثمار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا من خلال دعوة الشركات الصناعية للاستفادة من الحوافز المالية والضريبية المقدمة لها من أجل دعم التعاون مع البحث العلمى، وفتح المجال لتنفيذ اتفاقات تعاون مشترك بين الشركات المشاركة بالورشة وأقسام المركز المختلفة.
 

تطوير الفلزات مركز بحوث وتطوير الفلزات الدكتور خالد عبدالغفار التعليم العالي ورشة العمل اخبار التعليم

ترشيحاتنا

أذن العصر وأنا أصلي الظهر .. فهل أكمل الصلاة وأقضيها

تونس .. حركة النهضة تنفي صلتها بالمظاهرات ضد قيس سعيد

دي خيا ينقذ الشياطين.. رونالدو يقود مانشستر لفوز صعب على وست هام

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

أودي تطرح A3 موديل 2022 الجديدة فى السوق المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

السيسي يوجه بحصر وتسجيل الفنانين لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

فيديو

المهرجانات مفهاش نمبر وان.. حمو بيكا يطلق قذائفه ضد حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ