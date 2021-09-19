دي خيا ينقذ الشياطين.. رونالدو يقود مانشستر لفوز صعب على وست هام

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا علي وست هام يونايتد فى عقر داره بهدفني مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب لندن الأولمبي في الجولة الخامس ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

وفاجأ وست هام يونايتد ضيفه مانشستر يونايتد، بهدف عن طريق سعيد بن رحمة، في الدقيقة 30.

وسريعا ما تعادل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لفريقه، في الدقيقة 35، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف.

ونجح مانشستر فى تسجيل هدف قاتل فى الدقيقة 90 ، بعد تمريرة من ماتيتش إلى لينجارد يسار منطقة الجزاء سددها رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس مرمى وست هام يونايتد.

ونجح دي خيا فى تصدي لركلة جزاء فى الدقيقة 93 ليحرم فريق وست هام من اقتناص نقطة ثمينة من مانشستر يونايتد .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد الي النقطة 13 محتلا المركز الثاني بفارق الاهداف عن ليفربول ، بينما تجمد وست هام فى المركز الثامن برصيد 8 نقاط .

وسيطر مانشستر يونايتد، على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 60%، مقابل 40% لأصحاب الأرض.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وست هام في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد:

دي خيا- بيساكا - ماجواير- فاران - شاو - بوجبا - ماكتوميناي - فريد - برونو فرنانديز - جرينوود - كريستيانو رونالدو.

تشكيل وست هام

فابيانسكي- كوفال- زوما- أوجبونا- كريسويل- رايس- سوتشيك- فورناليس- بن رحمة- فلاسيتش- بوين.