بعد لقاح كورونا.. أسترازينيكا تكتشف دواء جديد يقلل وفيات سرطان الثدي

تمكنت الشركة البريطانية المنتجة للقاح كورونا “ أسترازينيكا ” من إنتاج دواء يحد من وفيات سرطان الثدي وانخفاض تدهور حالة المرضى بنسبة 72%.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن عقار Enhertu أظهر انخفاضًا بنسبة 72% في خطر تطور المرض أو الوفاة لدى النساء المصابات بـ سرطان الثدي النقيلي الإيجابي HER2 ، وذلك بعد تجربته على 500 مريضة في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا والأمريكتين.

وعرضت نتائج دواء سرطان الثدي في ندوة رئاسية بمؤتمر الجمعية الأوروبية لطب الأورام “2021ـ ESMO” لتؤكد أن هناك تحسن كبير فى زيادة فرص بقاء المريضات على قيد الحياة بشكل عام مع دواء أسترازينكا الجديد لـ سرطان الثدي ومع ذلك مازالت هناك حاجة إلى اجراء بعض الخطوات البحثية قبل بيعه في الأسواق.

وقالت شركة “أسترازينيكا” إنه على الرغم من العلاج الأولي باستخدام تراستوزوماب والتاكسين، فإن مريضات سرطان الثدي النقيلي الإيجابي HER2 غالبًا ما يعانون من تطور المرض ومضاعفات عديدة.

وأضافت أنه فى التجارب التى أجريت على عقار “ Enhertu ” كان جميع المرضى الذين عولجوا به كانوا على قيد الحياة لمدة عام واحد (94.1 في المائة) مقارنة بـ 85.9 في المائة من المرضى الذين عولجوا باستخدام تراستوزوماب إمتانسين (T-DM1).

وأوضحت سوزان جالبريث، نائبة الرئيس التنفيذي ، لقسم البحث والتطوير في علم الأورام: أن “Enhertu” ضاعف البقاء على قيد الحياة بلا تقدم ثلاث مرات وفقًا لتقييم المحققين، ووفر معدلًا للسيطرة على المرض يتجاوز 95% مقارنة بـ 77 في المائة بالنسبة لتراستوزوماب إمتانسين، وتمثل هذه البيانات غير المسبوقة نقلة نوعية محتملة في علاج سرطان الثدي النقيلي الإيجابي HER2 ، وتوضح قدرة “Enhertu” على تغيير حياة المزيد من المرضى في إعدادات العلاج المبكرة.

من جانبه قال كين تاكيشيتا، الرئيس العالمي للبحث والتطوير في “Daiichi Sankyo”: ستشكل هذه البيانات التاريخية أساس مناقشاتنا مع سلطات الصحة العالمية لإحضار عقار Enhertu للمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي الإيجابي “HER2” الذين عولجوا في السابق لأنه دواء أكثر فعالية فى حماية مريضات سرطان الثدي من المضاعفات الخطيرة ويساهم في تجنب تدهور الحالة.