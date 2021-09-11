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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل السيليكون يؤدي للإصابة بـ سرطان الثدي؟ طبيب يوضح

سرطان الثدي
سرطان الثدي

صرح الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام وشفط الدهون وتجميل الوجه والفكين، أن عملية زراعة الثدي عن طريق الحقن بالسليكون يوجد معتقد خطأ مرتبط بها وهو ان السليكون يتسبب فى بعض الامراض مثل سرطان الثدي، وما الى ذلك لكن بعض الدراسات الطبية أثبتت أن السليكون امن جدا على صحة الانسان ولا يسبب أي مشاكل صحية وحاصل على موافقة الصحة العالمية.

 

وقال الدكتور هيثم النجار، يوجد العديد من انوع السليكون ولكن هناك 7 انواع فقط هم مصرح بهم من منظمة الصحة العالمية ومع ذلك لم يثبت علمياً ان زراعة السليكون تسببت لاي سيدة باي نوع من انواع الاورام فهي امنه تماماً حتى اثناء الرضاعة، وتتم العملية من خلال جرح طوله حوالى 4 سم ويتم زراعة السليكون جزء تحت عضلة الثدي والجزء الآخر أسفل الغدة الخاصة بالثدي، وبالتالي لا يوجد علاقة بين السليكون والغدة الخاصة بانتاج اللبن عند الام مما يمكن الام من ممارسة الحياة الطبيعة والرضاعة بشكل طبيعي  بعد حوالى 15 يوم من عملية تكبير الصدر ولا يوجد اى الم مصاحبة للعملية.

وأضاف الدكتور هيثم النجار، أن تكبير الصدر من العمليات التى تتم يوميا حول العالم بعد التقدم والابحاث العلمية التكنولوجيا التى جعلت عملية تكبير الصدر اكثر انتشارا واصبحت غير ضارة تماما ولا تسبب فى اى نوع من الامراض، وتستغرق عملية تكبير الصدر حوالى 45 دقيقة وتستطيع السيدة الذهاب للمنزل فى نفس اليوم بدون اى مشاكل اطلاقاً وتقوم السيدة برتداء حامل صدر طبي لمدة 15 يوم حتى تتمكن من العودة الى الحياة الطبيعية مرة أخرى.

وأوضح الدكتور هيثم النجار، أنه قبل الخضوع إلى عملية تكبير الثدي بالسيليكون سيتم مناقشة العديد من الأمور الخاصة ببدائل الجراحة والحالة الصحية العامة، وكيفية الاستعداد الجيد للجراحة، وتشمل هذه التحضيرات فحص الطبيب للثدي جيدا، وتُلتقط الصور للثدي لمقارنة النتائج ووضعها في السجل الطبي، ومناقشة بدائل وخيارات حشوات السيليكون، من حيث الملمس والحجم، والشكل، والتعرف على  تفضيلات أماكن شقوق الجراحة، والتعرف على الحالة الصحية العامة، والتأكد من عدم وجود أية حساسية من التخدير.

السليكون سرطان الثدي الصحة العالمية انوع السليكون عملية تكبير الصدر عملية تكبير الثدي بالسيليكون

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