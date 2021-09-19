صلاح عبدالله: قرار الرئيس السيسي أسعد كل فناني مصر.. فيديو

قال الفنان صلاح عبد الله إن قرار التأمين الذى أصدره الرئيس للفنانين لم يكن مستغربا عليه وهذا القرار بالإضافة إلى القرارات الأخرى التي يصدرها الرئيس يجعل مصر في مصاف الدول العظمي.

وأضاف صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن"، أن قرار الرئيس اسعد جميع الفنانين مشيرا إلي أن هناك فنانين أجورهم ضعيفة جدا ومحتاجة للتأمين وهناك فنانين توفوا وهناك من تبرع بدفنهم ومنهم فنانين اسعدونا .



وكشف صلاح عبد الله عن دورة في مسلسل شقة 6، قائلا: “أقدم دور رجل عجوز خرج علي المعاش منذ زمن بعيد وتظهر عليه الطيبة والغلب ولا يستطيع الكلام”.

وأوضح صلاح عبد الله ، أن هذا الرجل العجوز يكتشف بعد ذلك انه رجل طماع ويلجأ إلي السحر والشعوذة للوصول إلي الأثار.

وأشار إلى أن تجارة الأثار والبحث عنها أصبحت ظاهرة الأن في المجتمع وهي تؤدي إلي أذي للناس وموتهم .