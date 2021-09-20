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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. إعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021.. البدر الأخير في الصيف يظهر اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:


ألسن عين شمس تطلق قافلتها التنموية الثانية بحى روض الفرج..اليوم


تستعد كلية الألسن بجامعة عين شمس، لإطلاق قافلتها التنموية الثانية لمحو الأمية، بالتعاون مع رئاسة محافظة القاهرة، و رئاسة حي روض الفرج، وكلية التمريض، والهيئة العامة لتعليم الكبار، وبنك الكساء المصري .
 


التعليم العالي تعلن نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021.. اليوم

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر صحفي لإعلان نتائج مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/2021، اليوم “الاثنين” الموافق 20 سبتمبر الجاري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونائب الوزير لشئون الجامعات، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورؤساء الجامعات.

 


ودعا الصيف.. البدر الأخير في صيف عام 2021 يظهر اليوم


يظهر بدر شهر صفر غدًا، الإثنين، وهو البدر الأخير في صيف عام 2021، ويُسمى بـ "قمر الحصاد" في هذا التوقيت من السنة، في ظاهرة فلكية يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بمجال الرصد والتصوير.

 


تنسيق الجامعات 2021.. اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة


يواصل موقع التنسيق الإلكتروني تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 250 درجة لطلاب العلوم والرياضة والأدبي.


اداب القاهرة تعقد المقابلات الشخصية لطلاب الدراسات العليا قسم اللغة الاسبانية  اليوم

 

 أعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن عقد امتحان المقابلة الشخصية قسم اللغة الاسبانية وادابها للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا ( برنامج الماجستير - الدكتوراه ) للعام الجامعي ٢٠٢١- ٢٠٢٢ اليوم الموافق ٢٠ من سبتمبر فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا .

 

26 سبتمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن جاذبية الأستاذ الجامعي

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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