عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في السرقة

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

أمرت جهات التحقيق، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة" 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

 وتلقى قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بالظاهر، قرر بأنه حال سيره في ميدان العتبة بحوزته مبلغ مالى استوقفه أحد الأشخاص وبادله الحديث بدعوى مساعدته فى الإقامة بأحد الفنادق، وأثناء ذلك فوجئ بآخر ادعى بأنه رجل شرطة من قوة مباحث القسم وقام باصطحابهما داخل سيارة أجرة قيادة شخص آخر، وعقب ذلك قام بتفتيشه والاستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها وتم التوصل لمالكها وتبين أنها بحيازة سائق من الجيزة "له معلومات جنائية"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين محددان "لهما معلومات جنائية".

 تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" وبحوزتهم مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة" وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب "انتحال الصفة" وحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق تشكيل عصابى وقائع السرقات انتحال الصفة أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث

ترشيحاتنا

ثوران بركان "كمبر فيجا" بجزيرة لا بالما الإسبانية.. فيديو

الاهلي يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

أمين عام الامم المتحدة يشيد بجهود الكويت

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 20 سبتمبر

فرنسا تعلن حقيقة إلغاء زيارة رئيس الكونفدرالية السويسرية إلى باريس

هل يتألم الإنسان عند خروج الروح؟.. حقائق لا يعرفها كثيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ