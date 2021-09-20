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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعلن حقيقة إلغاء زيارة رئيس الكونفدرالية السويسرية إلى باريس

ماكرون
ماكرون

نفى قصر الإليزيه الفرنسي، اليوم الإثنين، إلغاء زيارة متوقعة لرئيس الكونفدرالية السويسرية إلى باريس، مؤكدا على النظر في مواعيد أخرى لزيارة رئيس الكونفدرالية السويسرية.

ونفت الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، اليوم الإثنين، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سويسرا بسبب صفقتها مع الولايات المتحدة الامريكية.

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وكانت صحيفة لوماتان السويسرية قد افادت أن ماكرون قرر إلغاء زيارته إلى سويسرا في نوفمبر المقبل بسبب شراء سويسرا لطائرات "إف 35" الامريكية بدلا من رافال الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن إلغاء الزيارة جاء بسبب صفقة الطائرات الأمريكية إلى سويسرا.

نفت الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، اليوم الإثنين، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سويسرا بسبب صفقتها مع الولايات المتحدة الامريكية.

وكانت صحيفة لوماتان السويسرية قد افادت أن ماكرون قرر إلغاء زيارته إلى سويسرا في نوفمبر المقبل بسبب شراء سويسرا لطائرات "إف 35" الامريكية بدلا من رافال الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن إلغاء الزيارة جاء بسبب صفقة الطائرات الأمريكية إلى سويسرا.

الولايات المتحدة الامريكية إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الرئاسة الفرنسية سويسرا

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