عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب وصفه بالانتهازي.. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على تدهور العلاقات مع فرنسا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، على العلاقة "بالغة الأهمية" بين بلاده وفرنسا.

واحتدم الخلاف الدبلوماسي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بسبب أزمة الغواصات بعد أن وجهوا لها طعنة في الظهر، كما تقول فرنسا.

txt

فرنسا تعلن حقيقة إلغاء زيارة رئيس الكونفدرالية السويسرية إلى باريس

txt

إلغاء اجتماع بين وزيري دفاع فرنسا وبريطانيا على خلفية أزمة الغواصات

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، وصف مساعدو ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه "شخص انتهازي"، بسبب توقيعه اتفاقية الغواصات مع الولايات المتحدة وأستراليا

كما وصف وزير فرنسي رفيع المستوى، ساخرا، المملكة المتحدة بأنها “شريك صغير” في هذا الاتفاق.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن "باريس تحتاج توضيحا وتفسيرا من أستراليا بشأن قرارها التراجع عن الصفقة، منتقداً "هذا القرار الأحادي والوحشي الذي لا يمكن التنبؤ به، فهو يشبه إلى حد كبير ما كان يفعله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وسخر جان إيف لودريان، من رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووصفة بأنه العجلة الخامسة في العربة على أي حال، أي لا أهمية كبيري له في هذا الإتفاق.

واستدعى الرئيس ماكرون سفيريه في الولايات المتحدة وأستراليا احتجاجًا على اتفاقية Aukus، والتي ستشهد قيام أستراليا ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لأول مرة لمواجهة القوة العسكرية المتزايدة للصين، مما أثار غضب فرنسا من خسارة صفقة بالمليارات مع أستراليا لبناء 12 غواصة ديزل.

ووجهت فرنسا، اتهامات لـ بريطانيا لتصرفها بشكل انتهازي لإثبات مكانتها في العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

 

رئيس وزراء بريطانيا استراليا بوريس جونسون إيمانويل ماكرون أزمة الغواصات

موضوعات متعلقة

ثوران بركان "كمبر فيجا" بجزيرة لا بالما الإسبانية.. فيديو

أمين عام الامم المتحدة يشيد بجهود الكويت

حقيقة إلغاء زيارة ماكرون إلى سويسرا بسبب صفقة طائرات

الجزائر.. تغييرات في مناصب عسكرية رفيعة

فيضان حمم.. بركان تاريخي يكسو جزيرة بالنار في إسبانيا.. فيديو

فرنسا تصعد احتجاجها.. إلغاء اجتماع لوزيرة الدفاع مع نظيرها البريطاني

تحطم طائرة تدريب عسكرية في فورت وورث بولاية تكساس

اليمن.. بريطانيا تدين إعدام ميليشيات الحوثي 9 مدنيين

ترشيحاتنا

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد التراجع عن الاستقالة.. أسامة نبيه يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

ملخص وأهداف فوز ريال مدريد المثير علي فالنسيا|فيديو

واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة حول الخلاف الأمريكي الفرنسي

الجداد يعملوا إيه؟.. عفاف راضي تكشف نصيحتها لابنتها مي كمال بعد دخول مجال الغناء

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ