حركة طالبان تأمر نساء العاصمة الأفغانية كابول بعدم الخروج من المنازل

كشف القائم بأعمال عمدة العاصمة الأفغانية كابول، حمد لله نعماني، عن إصدار حركة طالبان أوامر إلى النساء بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلى الوظائف التي يمكن أن يشغلها رجال.

وقال في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم" إنه يوجد 2.9 ألف شخص موظف في المدينة 27% من النساء يعملن في الإدارات وفي مجالات البناء والهندسة.

وأضاف: "لقد سمحنا للنساء اللواتي لا يمكن استبدالهن برجال في العمل، أو يعملن في وظائف ليس للرجال، بالعودة إلى العمل".

وأضاف: "أن من بين هؤلاء هن النساء اللاتي يعملن في دورات المياه المخصصة للنساء في المدينة، حيث لا يسمح للرجال بالعمل فيها".

وأظهرت صور جري التقاطها أمس مقاتلي طالبان وهم يلوحون بقذائف آر بي جي وبنادق هجومية وهم يركبون بدالات، ويلهون في بحيرة بينما تندلع احتجاجات في جميع أنحاء أفغانستان بسبب حظر عودة الفتيات إلى المدرسة.

وتكشف الصور ومقاطع الفيديو، على ما يبدو، عن مسلحين يركبون قوارب على شكل طائر البجعة على الماء في حديقة باند إي أمير الوطنية - التي كانت ذات يوم نقطة ساخنة للمسافرين الدوليين والسياح المحليين - في وسط أفغانستان.

وتحتوي الحديقة على سلسلة من ست بحيرات زرقاء عميقة تقع في جبال هندو كوش، على بعد حوالي 45 ميلاً من باميان - التي كانت في السابق موطن تماثيل بوذا في باميان ، والتي دمرتها طالبان في عام 2001.

ويواجه حكام طالبان الأفغان الجدد ، الذين أنشأوا وزارة 'لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة' في المبنى الذي كان يضم في السابق وزارة شؤون المرأة ، احتجاجات على معاملة النساء والفتيات ، بعد شهر واحد فقط من التجاوز، في عاصمة البلاد كابول.