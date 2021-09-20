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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبد الملك: 19 ألف مشروع وفرت 120000 فرصة عمل منها 46% تمتلكها سيدات

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور محمد عبد الملك رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن الدولة تقوم بمشروعات كثيرة ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة تشمل 60 % من سكان مصر وفى 4584 قرية  وتهدف إلى تحسين البنية التحتية والمرافق العامة بالإضافة إلى تحسين جميع أوجه الحياة في هذه القرى.

وأضاف خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أسماء يوسف ، أن جهاز تنمية المشروعات هو المسئول عن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في هذه المبادرة بحيث انه يتعامل مع كافة الوزارات المعنية بهذا المحور، نهدف إلى إقامة مشروعات لتوفير دخل ثابت إلى أهالي وشباب هذه القرى او توفير فرص عمل مؤقتة في المشروعات القومية التي يتم إنشاؤها في هذه القري .

وكشف أن المشروعات الصغيرة لها أهمية كبيرة في إحداث التنمية بشكل كبير جدا ، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة تساهم بنسبة 51% إلى 84% من الناتج المحلي عالميا، و نطمح في مصر ان تشارك المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي بنسبة 60% من اجل تغطية الطلب على هذه المشروعات لأنها تساعد في إيجاد فرص عمل بشكل سريع جدا وتولد دخل مناسب للمواطنين يفوق الموظف في القطاع الحكومي والخاص .

ولفت إلى أن 19 ألف مشروع وفرت 120 ألف فرصة عمل، منهم 46% تمتلكها سيدات، وأكد أن الشباب فوق الـ 21 عامًا يحق لهم الحصول على قروض، وتبدأ من 10000 جنيه.

وأشار إلى أن الشخص من الممكن أن يتوصل لـ فكرة شروع من خلال مشروع لـ أحد المقربين له، وأن الشخص الذى لا يمتلك مشروع الجهاز يساعده ويقدم له الاقتراحات.

ودعا محمد عبد الملك المواطنين لإقامة مشاريعهم الخاصة لافتا ان الدولة تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال العديد من برامج الدعم التي يقدمها الجهاز ، مشيرا الي أهمية دور المشروعات الصغيرة في دعم مبادرة "حياة كريمة ".

حياة كريمة تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات مبادرة حياة كريمة التنمية الاقتصادية

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