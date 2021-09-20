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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يطلب باسم فرنسا "الصفح" من الحركيين الجزائريين

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون باسم بلاده، اليوم الاثنين، "الصفح" من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، معلنا إقرار قانون "تعويض" قريبا.

وحسب موقع "ذا لوكال"، التقى ماكرون اليوم الإثنين، بالجزائريين الذين قاتلوا من أجل فرنسا خلال حرب الجزائر، وذلك في محاولة جديدة للتعامل مع فصل مظلم من تاريخ الاستعمار الفرنسي.

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وأضاف ماكرون خلال مراسم تكريم في باريس: "أقول للمقاتلين: لكم امتناننا، لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى. شرف الحركيين يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر أنه في نهاية حرب الجزائر، تركت الحكومة الفرنسية الحركيين ليدبرون أمورهم بأنفسهم، على الرغم من الوعود السابقة بأنها ستعتني بهم.

وخدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية، لكن بعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك العدد الأكبر منهم في الجزائر في مواجهة مصيرهم.

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