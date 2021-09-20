بـ الوردي .. ليلى زاهر تتألق في ظهور لافت بـ مهرجان الفضائيات العربية

شاركت الفنانة الشابة، ليلي أحمد زاهر،جمهورها صورا جديدة لإطلالتها في مهرجان الفضائيات العربية، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت "زاهر" بفستان وردي مكشوف الذراعين وطويل، تميز بقصة ناعمة، وتركت شعرها الأصفر منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة.

وحصلت الفنانة الشابة علي جائزة التميز كأفضل ممثلة عن مسلسل في بيتنا روبوت بمهرجان الفضائيات العربية.

تقام فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية، بحضور نخبة كبيرة من النجوم والنجمات، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ومن ابرز الحضور "إلهام شاهين، هنا الزاهد، مي عمر، درة، نسرين طافش، محمد رياض، مصطفى درويش، حمادة هلال، روجينا وغيرهم.



وكرم المهرجان عددا كبيرا من النجوم، الذين حققوا أعمالا فنية مهمة مؤخرا، حيث جاءت ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى عدد من المجالات الإعلامية والفنية، للتنافس على جوائز: أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة وأفضل موقع إخباري.