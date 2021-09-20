عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الوردي .. ليلى زاهر تتألق في ظهور لافت بـ مهرجان الفضائيات العربية

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة، ليلي أحمد زاهر،جمهورها صورا جديدة لإطلالتها في مهرجان الفضائيات العربية، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت "زاهر" بفستان وردي مكشوف الذراعين وطويل، تميز بقصة ناعمة، وتركت شعرها الأصفر منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة.

وحصلت الفنانة الشابة علي جائزة التميز كأفضل ممثلة عن مسلسل في بيتنا روبوت بمهرجان الفضائيات العربية.

ليلى أحمد زاهر تستلم جائزة التميز أفضل ممثلة عن مسلسل فى بيتنا روبوت بمهرجان الفضائيات العربية

 

تقام فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان الفضائيات العربية، بحضور نخبة كبيرة من النجوم والنجمات، بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ومن ابرز الحضور "إلهام شاهين، هنا الزاهد، مي عمر، درة، نسرين طافش، محمد رياض، مصطفى درويش، حمادة هلال، روجينا وغيرهم.
 

وكرم المهرجان عددا كبيرا من النجوم، الذين حققوا أعمالا فنية مهمة مؤخرا، حيث جاءت ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز مهرجان الفضائيات لعام 2021، فى عدد من المجالات الإعلامية والفنية، للتنافس على جوائز: أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة وأفضل موقع إخباري.

مهرجان الفضائيات العربية الفنانة ليلي زاهر اطلالة ليلى زاهر ليلي زاهر عبر الإنستجرام ليلى زاهر

ترشيحاتنا

بعد تحذير إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يستعرض أحدث معداته العسكرية

رئيس جامعة حلوان: تسجيل 30 ألف طالب قديم للحصول على لقاح كورونا|فيديو

وزيرة الصحة: استمرار العمل بحملة معًا نطمئن لمدة شهر بدلا من 10 أيام

السفارة البريطانية بالقاهرة تطلق مسابقة "الرياضة من أجل المناخ"

بسبب عمارة يعقوبيان| حكاية "علقة ضرب"من العمال لـ تحية كاريوكا - نوستالجيا

في أخر أيام الصيف.. طقس شديد الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

حريق بـ ٣ محلات تجارية بالغردقة والدفع بـ ٤ سيارات للحماية المدنية

شوبير يزف أخبارا سارة لجماهير الأهلى قبل السوبر المصري

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ