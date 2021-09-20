محافظ كفر الشيخ يتفقد حملة "معًا نطمئن" ويشيد بالأطقم الطبية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا ومساعدتهم في التسجيل لتلقي اللقاح في نفس اليوم، وذلك بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



كما تفقد السيارات المتنقلة والمخصصة لهذا الغرض.

وذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد وخاصة في المناطق الأكثر ازدحامًا وتقديم الخدمة للمواطن أينما يكن.



وأشاد محافظ كفر الشيخ بجهود وزارة الصحة وما تقدمه من خدمات تسهل على المواطن عمليتي التسجيل وتلقي اللقاح، والتي ستستمر لمدة 10 أيام، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، بحضور فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، والتي تنظم حملات توعية للمواطنين بالأسواق، والمواقف، ومناطق التجمعات.



وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمبادرة وزارة الصحة والسكان "معا نطمئن. سجل الآن" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع المحافظات؛ لتشجيع المواطنين على سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص، وتلقي لقاح فيروس كورونا في نفس اليوم؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من عدد من الأطقم الطبية المشاركة عن جاهزية السيارة المشاركة في الحملة، وطريقة تسجيل المواطنين لبياناتهم على الموقع الإلكتروني www. egcovac. mohp. gov. eg ثم الدخول للمكان المخصص للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وذلك وسط الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وأكد محافظ كفر الشيخ أن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف السيارات العامة ومحطات القطارات بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتسجيل بياناتهم وتسهيل حصولهم على اللقاحات في أسرع وقت، مؤكدًا أن الحملة تستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم.



وكان محافظ كفر الشيخ قد أعلن عن تشغيل 10 مواقع جديدة للتسجيل وتلقي المواطنين لقاح كورونا، تيسيرًا على الأهالي بالقرى والمدن، ليرتفع عدد المواقع التي تستقبل مواطني المحافظة 33 موقعًا، من بينهم 9 مواقع خاصة بالمسافرين، إضافة للفرق المتنقلة.



قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أنه تم افتتاح 10 أماكن جديدة أمس، لتلقي لقاح فيروس كورونا بمحافظة كفر الشيخ، ويمكن للسادة المواطنين التسجيل المبدئي على موقع الوزارة http: //egcovac. mohp. gov. eg، والذهاب فورا لهذه الأماكن لتلقي اللقاح دون انتظار أي رسائل، وهذه الأماكن قصر ثقافة الحامول، ومركز شباب كفر الشيخ، ومركز شباب دسوق، ومركز شباب بلطيم، ومركز شباب بيلا، ومركز شباب قلين، ومركز شباب الرياض، ومركز شباب سيدي سالم، ومركز شباب مطوبس، ومركز شباب فوه.



وأضافت سلام، هناك أماكن تلقي اللقاح الأساسية تستقبل الأهالي، مستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى فوه المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى سيدى سالم المركزي، والمركز الطبى بكفرالشيخ، ومستشفى سيدى غازي المركزي، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبى بالحامول، ومستشفى برج البرلس المركزي، والمركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفرالشيخ، ومستشفى العبور بكفر الشيخ، ووحدة سيدي مبارك الصحية، ومكتب صحة سيدي غازي



وقالت سلام، أما مراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين يتوجه لها المسافر في حالة تلقيه الرسالة الذهاب إليها مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة فوه، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، والمركز الطبي ببيلا، والمركز الطبي بالحامول، والمركز الطبي ببلطيم، بالإضافة إلى الفرق المتنقلة والتي يزيد عددها يوميًا عن 5 فرق للمرور على المصالح الحكومية وتطعيم موظفيها تسهيلًا وتيسيرًا عليهم، مقدمة الشكر لكل العاملين بجميع مراكز التطعيم على تفانيهم في العمل وإنجازه.

FB_IMG_1632139086687

FB_IMG_1632139090773

FB_IMG_1632139081655

FB_IMG_1632139078591

FB_IMG_1632139075608