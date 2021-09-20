العراق.. تسجيل 3192 إصابة و47 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قالت وزارة الصحة العراقية إنه تم تسجيل 3192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1978412، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 21869 حالة.

وتماثل 4878 شخصًا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 1867818 حالة.

ولفتت وزارة الصحة العراقية إلى "تلقي 115113 شخصا للقاحات كورونا من خلال مراكز التطعيم المنتشرة في عموم البلاد".