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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشار الجواد يفوز بجائزة أنجح أغنية "تي را را" في الموركس دور

بشار الجواد
بشار الجواد

حصل النجم الشاب بشار الجواد ، على جائزة أنجح أغنية عن "تي را را" في حفل الموركس دور بدورته العشرين ، وقدم خبير التسويق خالد آغا والنجمة كريستينا صوايا الجائزة لبشار على هذه الأغنية التي حققت نجاحاً باهراً.

 

وفي كلمته قال خالد آغا ، إن هذا العمل كان من أنجح الإصدارات الموسيقية في السنة الماضية، واحتل مواقع التواصل الاجتماعي والـ"Story" وهو يستحق هذا التكريم ، في حين أكدت صوايا ان كلمات الأغنية تنطيق على وضعنا الحالي .

 

بشار استلم الجائزة وعبر عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيراً ان هذه الجائزة كانت حلم بالنسبة له ولم يكن يتوقع ان يحقق كل هذا النجاح وان ينال هذا التكريم من أول أغنية خاصة به ، ووسط تفاعل كبير من الحاضرين قدم بشار هذه الأغنية الهيت مع أجواء استعراضية تظهر الرؤية التي يعتمدها بشار في أعماله.

 

أغنية " تي را را" من كلمات والحان زياد جمال بالتعاون مع الدي جي  Always April و انتاج يونيفرسال ميوزك مينا.

 

ويعد النجم الشاب بشار الجواد أحد نجوم برنامج المواهب “ذا فويس” والذى قدم اداء جيد فى البرنامج مع فريق النجم عاصى الحلانى فى 2018.  

بشار الجواد النجم الشاب بشار الجواد حفل الموركس دور أغنية تي را را زياد جمال برنامج المواهب “ذا فويس”

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