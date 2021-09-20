عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع ونظيره اليمني يتفقان علي دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة

صدى البلد

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق الركن محمـد على المقدشى وزير دفاع جمهورية اليمن والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

 

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والتى تضمنت نقل الخبرات والتعاون العسكرى بين البلدين.

 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة بين القوات المسلحة المصرية واليمنية، مشيرًا إلى توافق رؤى القيادة السياسية لكلا البلدين تجاه دعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة وسعى مصر المتواصل نحو استقرار دولة اليمن الشقيق.

 

ومن جانبه أعرب وزير الدفاع اليمنى عن تطلعه أن تشهد المرحلة المستقبلية مزيدًا من التعاون على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين، مؤكدًا على تقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات وحرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بدور مصر المؤثر والفعال فى محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

 

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعددًا من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليمنى بالقاهرة والملحق العسكرى اليمنى.

9fe50e61-286a-4ba2-8bc5-30a1fe2ea80b
9fe50e61-286a-4ba2-8bc5-30a1fe2ea80b
c8e5c683-7a79-4983-8273-833c85722e9d
c8e5c683-7a79-4983-8273-833c85722e9d
e860e1ac-356e-48fc-8867-58672b0d1600
e860e1ac-356e-48fc-8867-58672b0d1600

ترشيحاتنا

أول تعليق لبوتين على حادث إطلاق النار في جامعة بيرم

الرئيس السيسي يشارك في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ

الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات

بطولة صعبة.. الخطيب يدعم لاعبي الأهلي في معسكر برج العرب قبل مواجهة السوبر

المجلس الأعلى للإعلام| 10 قرارات لاحترام تغطية الحوادث من قِبل الصحفيين والإعلاميين

السعودية.. إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل مغادرتهم المملكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

مثل فتاة سيتي ستارز|انتحار طالب بـ الطب من أعلى مبنى جامعة بأكتوبر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

شكراً وأنا آسف.. قصة انتحار طالب الطب بأكتوبر

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

بعد أزمة القيد.. حقيقة إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل باستا بالخضار.. بالخطوات والصور

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

فيديو

تريلا دهست سيارته.. ردود فعل غاضبة بعد مصرع إمام مسجد

قوات خاصة تطوق سد النهضة .. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

فيديو جراف.. نجوم خرجوا عن صمتهم بعد قرار السيسي بتحسين معيشة الفنانين

سبب دخول الأب النار .. كتابة ميراث البنات في التركة يثير الجدل

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

اﻟﻤﺰﻳﺪ