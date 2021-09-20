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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

هيفاء وهبي تظهر مع كلب ضخم: بعض الأشخاص غير قادرين على الحب النقي.. شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا من أحدث جلسة تصوير لها في الشارع، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت هيفاء وهبي بجانب كلب ضخم، مرتدية تي شيرت كات باللون الأبيض، مع بوت شتوي طويل باللون الأصفر، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

 

وعلقت هيفاء وهبي علي الصور كاتبة: “الكلاب يحبون أصدقائهم ويعضون أعدائهم، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي ويضطرون دائمًا إلى مزج الحب والكراهية”.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ هيفاء وهبي: “جميلة - دائمًا متألقة - قمر - ايه الجمال دا”.

 

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ومن أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

 
وكانت المطربة هيفاء وهبي، قد حلت ضيفة على التليفزيون المصري، وكشفت تفاصيل حفلاتها بمصر، ورأيها في التطوير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
 
حب هيفاء وهبي لمصر 


قالت الفنانة هيفاء وهبي، تعليقا على الأوضاع في لبنان:" نحن في حاجة إلى دعوات الكثيرين، ولبنان جوة قلبي ومن مصر أرسلت رسالة للبنان وأكدت فيها أنني أحبه".
 
وقالت هيفاء وهبي  في تصريحات لها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة  "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" بقالنا فترة كبيرة مشفناش يوم حلو في لبنان ونتمنى ان تتحسن الاوضاع"
 
وأكملت هيفاء  :" أنا أحب مصر من زمان  وأحب المصريين، وفي أزمة لبنان حسيت قد ايه مصر وقفت معنا بالدعم الغذائي  والقوافل الطبية ".
 
ولفتت إلى أن:" مصر تفتح أبوابها دائما للبنان  ولو انا مش موجودة في لبنان هكون في مصر وربنا يحفظ مصر وبشعر انها بلدي، وإحنا بنشوف في مصر استضافة وكرم"، مضيفة:" انا عارفة لما يكون فيه مشكلة في لبنان مصر تفتح ذراعيها لنا ".
 
قالت الفنانة هيفاء وهبي، إن فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على العالم بأكمله، مضيفة:"  سعيدة بتواجدي في مصر ومنبهرة  بحجم التطوير الكبير في مدينة العلمين ".


 

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