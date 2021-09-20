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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يعلن نيته استرضاء فرنسا بشأن صفقة الغواصات

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن العلاقات بين بريطانيا وفرنسا "غير قابلة للتدمير" على الرغم من أزمة صفقة الغواصات الأخيرة.

وبحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن علاقة بريطانيا بفرنسا "غير قابلة للتدمير" عندما سئل عما إذا كانت الشراكة الجديدة بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية قد أضرت بالعلاقات.

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وقال للصحفيين في نيويورك "أعتقد أن بين بريطانيا وفرنسا علاقة مهمة للغاية وغير قابلة للتدمير".

وأضاف بوريس جونسون:"بالطبع سوف نتحدث مع جميع أصدقائنا حول كيفية جعل ميثاق AUKUS يعمل بحيث لا يكون إقصائيًا، وليس مثيرًا للانقسام، ولا يجب أن يكون بهذه الطريقة حقًا".

وجاء ذلك بعدما ألغت فرنسا اجتماعا بين وزيرة الدفاع فلورانس بالي، ونظيرها البريطاني بن والاس، وسط خلاف حاد حول أزمة الغواصات، والاتفاق الأمني الجديد بين بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا.

وتصاعد غضب فرنسا بعدما وقعت أستراليا على اتفاق"أوكوس" مع لندن وواشنطن، الذي يسمح لها بالحصول على غواصات نووية من الولايات المتحدة، بدلا من فرنسا.

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