طالب عربي بين المصابين في الهجوم المسلح داخل جامعة روسية

أكدت وسائل إعلام روسية أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، صباح اليوم الاثنين، في "جامعة بيرم" الروسية بمنطقة الأورال، طالبا عراقيا أُصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الوزارة تتابع وتنسق مع الجهات المعنية في موسكو العاصمة الروسية، الوضع الصحي للطالب.

وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية "نتابع باهتمام عبر سفارة جمهورية العراق في موسكو حالة طالب عراقي تعرّض لإطلاق نار في جامعة بيرم، في حادث وِصف بأنه إرهابي، وننسق مع السلطات المعنية للتأكد من تطورات وضعه الصحي وللوقوف على معلومات دقيقة بشأن الحادث".

وقال الطالب العراقي إنه وقف أثناء الاستراحة عند النافورة، في حرم الجامعة، ورأى شابا يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحا، وبدأ يطلق النار.

وأضاف أن فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري.

وفتح مسلح النار في حرم الجامعة الواقعة بوسط روسيا ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 24 آخرين، في ثاني عملية إطلاق نار تستهدف طلابا في هذا البلد.