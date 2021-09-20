هل لكل إنسان حسابان وجنتان وناران؟ داعية يجيب

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن لكل إنسان حسابين، وجنتين، ونارين.

وأضاف الداعية الإسلامي، في لقائه على فضائية "النهار"، أن الجنة المعجلة والنار المعجلة، هي القبر، وهذا هو الأصعب وهو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر.

وأشار إلى أن القرآن تحدث عن صرف العذاب يوم القيامة، في قوله تعالى (مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ).

وأوضح، أن من صرف الله عنه العذاب يوم القيامة، فقد رحم، ولهذا سماه الله يوم الغاشية ويوم الفضيحة ويوم نشر الأسرار ويوم لا ستر فيه.

وأضاف، أن هناك آية كريمة قرأتها كثيرا في حياتي ولم أتوقف عندها مرة مثل ما فعلت وأنا أقرها الآن، فيقول الله تعالى (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ* وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ * وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ).

وذكر أن سيدنا إبراهيم كان يقيم عزاء لو لم يأتيه ضيف لمدة ثلاثة أيام، ومع ذلك يتضرع إلى الله بالدعاء ليجعله الله من الصالحين.

وتابع: الآن نرى البعض لو صلى صلاة الفجر أسبوعين يمشي على رؤوس العباد، ولو تصدق بماله لله فيظن أن بينه وبين الله عمار، والبعض يظن أنه بتربية أبنائه وبناته تربية صالحة أنهم سيشفعون له يوم القيامة بغض النظر عن عمله.

واستشهد بقوله تعالى (يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ).

نعيم القبر

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدار الفتوى المكتوبة، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله - تعالى- جعل الحياة البرزخية توطئة ومدخلاً للحياة الأخروية، وهذا من فضله – سبحانه - ورحمته بنا.

ونوه « وسام» في إجابته عن سؤال: « ما الرد على من يشكك في نعيم القبر وعذابه؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي يجهل الإنسان ماهيتها.

وتابع: نحن نؤمن بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على مراد الله ورسوله، ونترك حقائق ذلك إلى الله – سبحانه وتعالى-.