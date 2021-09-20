محكمة مدريد تمهل اليويفا 5 أيام لسحب عقوبات فرق دوري السوبر الأوروبي

منحت المحكمة التجارية بمدريد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مهلة لمدة 5 أيام، لسحب العقوبات المفروضة على أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

وبحسب صحيفة “ ماركا” الإسبانية فأن المحكمة التجارية أكدت بأن السلوفيني تشيفيرين، رئيس اليويفا، لم يقم بتنفيذ قرارات المحكمة، بالتراجع عن العقوبات الموضوعة على أندية السوبر الاوروبي.

وأكدت محكمة مدريد بأن تشيفيرين قد يواجه تهمة عصيان المحكمة بعدم تنفيذه لقراراتها، حيث أمهلته 5 أيام لسحب العقوبات المفروضة على أندية دوري السوبر الأوروبي.

وأصدرت المحكمة التجارية في مدريد، شهر يوليو الماضي حكما بإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا” على أندية دوري السوبر الأوروبي.

وذكرت صحيفة “ آس” الإسبانية، أن المحكمة التجارية في مدريد، ألزمت اليويفا، بإلغاء أي عقوبات تجاه أندية دوري السوبر الأوروبي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المحكمة التجارية في مدريد، حذرت اليويفا من عدم الامتثال للقرار، حيث هددت اليويفا بتوجيه تهم جنائية لكبار مسؤولية، بما في ذلك ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن 12 ناديا أوروبيا على رأسهم برشلونة وريال مدريد يوفنتوس، أعلنوا في شهر إبريل الماضي، إنشاء دوري السوبر الأوروبي، حيث نشر المجموعة المنظمة لبطولة السوبر الأوروبي بيانًا جاء فيه:" أعلن 12 من أهم أندية كرة القدم في أوروبا اليوم أنهم توصلوا إلى اتفاق لتشكيل مسابقة جديدة وهي دوري السوبر الأوروبي التي تحكمها الأندية المؤسسة لها."

وأضاف:" انضم كل من ميلان وأرسنال وأتلتيكو وتشيلسي وبرشلونة وإنتر ويوفنتوس وليفربول ومان سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام."