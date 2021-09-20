الدوري الإسباني.. برشلونة يتأخر أمام غرناطة بهدف في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق غرناطة على نظيره برشلونة بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في ختام منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.

فريق غرناطة لم يمهل برشلونة أكثر من 83 ثانية، حيث استطاع البرتغالي دومينجيز دوراتي تسجيل هدف التقدم بضربة رأسية رائعة، بعد متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إيسكوديرو من الجهة اليسرى.

حاول لاعبو برشلونة بعد ذلك تسجيل هدف التعادل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 18، عندما أرسل فيليبي كوتينيو كرة عرضية من الجهة اليمنى، ليقابلها سيرجيو روبيرتو بتسديدة رائعة، لكنها اصطدمت بالعارضة، لتظل شباك غرناطة نظيفة.

استمرت محاولات برشلونة للتسجيل، لكنهم لم يهددوا مرمى غرناطة سوى في الدقيقة 45، عندما نفذ فيليبي كوتينيو ضربة حرة مباشرة من الجهة اليمنى، ليقابلها أراوخو بتسديدة رأسية قوية، تصدى لها لويس ماكسيمينو حارس مرمى غرناطة ببراعة ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وتعرض بالدي الظهير الأيسر لبرشلونة، للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة 43 بزميله أوسكار مينجويزا.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - رونالد أرواخو - إيريك جارسيا - بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - سيرجيو روبيرتو

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو - ممفيس ديباي - ديمير