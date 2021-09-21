اليوم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن استراتيجيات التدريس

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول استراتيجيات التدريس بالجامعات بالجامعات وذلك فى تمام الساعة التاسعة يومى الثلاثاء و الاربعاء 21 ، 22 سبتمبر ٢٠٢١



ونوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

جدير بالذكر انه قد أعنلت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن بدء استقبال أوراق طلاب الثانوية العامة المرشحين إليها عن طريق مكتب التنسيق الإلكترونى بمرحلتيه الأولى بتنسيق القبول بالجامعات ٢٠٢١ .



وأعلن مسئولو شئون الطلاب بالكلية عن الخطوات التى يجب اتباعها قبل تقديم أوراقهم، وشملت هذه الخطوات:



التسجيل بموقع الكشف الطبى الخاص بجامعة حلوان لحجز موعد للكشف وتطعيم كورونا وطباعة استمارة الكشف.



الدخول على موقع الاختبارات الشخصية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وطباعة استمارة موعد المقابلة الشخصية للطالب .

يجب دفع مصروفات السنة الدراسية عن طريق الكود الإلكترونى قبل التقدم للجامعة .



الدخول على موقع بيان الحالة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان للحصول على الكارنيه الجامعى .



الالتزام بموعد المقابلة الشخصية للطالب و الحضور بكافة اوراق الالتحاق بالكلية .



يمكن سداد المصروفات بكليات جامعة حلوان عبر فروعى كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty"



ونوهت ادارة الكلية بأن مصروفات السنة الدراسية الأولى بالجامعة للطلاب الجدد هى : ١٩٧٥ جنيه لطلاب الانتظام، و٢٥٧٥ لطلاب الانتساب .