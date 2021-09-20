وزير التعليم: اللي مش هيدفع الـ200 جنيه مش هياخد الكتب.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار ربط استلام الكتب بدفع المصروفات الدراسية صادر بقرار وزاري منذ مدة طويلة، معقبا: "اللي مش هيدفع الـ200 جنيه مش هياخد الكتب".



وأضاف "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "الفئات المعفاة تضم طلاب تكافل وكرامة وذوي الهمم وأبناء الشهداء، لافتا: "المصروفات المقدرة بـ200 جنيه للطالب تغذي المديريات للصرف على الأنشطة والخدمات والتأمين للطلبة".

وناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور الالتزام بما اتفق عليه، مردفا أن 50% من طلاب المدارس الحكومية معفيون من المصروفات.

وزير التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة غدا.. والتظلمات مستمرة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المواسم الدراسية تلاحمت نظرا لجائحة كورونا.

وأضاف "شوقى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني ستعلن غدا، والتظلمات ما زالت مستمرة".

وأشارت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،: "نستعد بالتوازي للعام الدراسي الجديد"، موضحا: "العاملون في وزارة التعليم يواصون العمل ليلا ونهارا".

