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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد المصريين بالسعودية: وثيقة التأمين الاختيارية كانت مطلبا مُلحًّا لأبناء الوطن بالخارج

عادل حنفي نائب رئيس
عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، إن وثيقة التأمين الاختيارية كانت مطلبا رسميا ومُلحًّا للمصريين بالخارج، وهو تكريم للمتوفى بعد وفاته عن طريق دفنه في مسقط رأسه بمصر طبقًا للعادات والتقاليد.

وأضاف عادل حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية “تن”، أن وثيقة التأمين الاختيارية على المصريين بالخارج مطلوبة جدا، مشيرًا إلى أن التفكير في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج؛ تأتي بسبب معاناة المصريين من شحن جثامين المتوفين منهم في الخارج.

 

وأوضح عادل حنفي أن قانون الهجرة الجديد سيكون به تأمينا إلزاميا، ويشمل شحن الجثامين من الخارج.

 

تضاف إلى تصريح العمل

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية إلى أنه يتمنى عمل الوثيقة بشكل إجباري، ودفع رسوم تصل إلى 500 جنيه، وتضاف إلى تصريح العمل الذي يقوم بعمله المصري قبل سفره للخارج.

 

عادل حنفي وثيقة التأمين الاختيارية وثيقة التأمين معاناة المصريين شحن الجثامين

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