تفاصيل إنقاذ شاب من بتر يده بعد انزلاقها في مفرمة لحمة بطنطا

كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، تفاصيل إنقاذ طوارئ مستشفى طنطا الجامعي ليد شاب من البتر بعد انزلاق كفه في "مفرمة"، قائلًا: "الشاب جاء عن طريق عربة الإسعاف وكان الغريب أن الحالة قادمة ويده داخل المفرمة، وبدأنا العمليات منذ محاولة إخراج يده من المفرمه".



وأضاف أحمد غنيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن”، أنه نتوجه بالشكر للدفاع المدني لإستمرارهم 3 ساعات وهم يحاولون إخراج يد الشاب من المفرمة بجانب الطاقم الطبي الذي كان يعمل على إعطاء الشاب المسكنات والمهدئات أثناء قطع المفرمة.

وتابع أحمد غنيم، ان أن الشاب كان يقوم بتنظيف المفرمة وقام أحد الأشخاص بفتح المفرمة على يده مما تسبب في لف المفرمة على يده وأصابعه.

نصف يد الشاب من الأمام من بعد الساعد غير موجود

وأشار عميد كلية الطب بجامعة طنطا إلى أن تقريبًا نصف يد الشاب من الأمام من بعد الساعد غير موجود لأنه داخل المفرمة"، موضحًا: “اللي عرفناه ومكناش عارفين نخدره بشكل كامل لأننا محتاجين نطمئن على دخول الدم لصوابعه ويده”.

واستكمل حديثه أن "الأيد خرجت من المفرمة وكان في صباع الإيهام كان تقريبًا مفروم والصوابع الأخرى كانت مقطعة ولكنها متصلة بجزء من الجلد البسيط وبعض الأوعية وتمت الجراحة الميكروسكوبية بتوصيل الشرايين والأوردة وفريق الأعصاب يوصل الأعصاب وكسور العظام التي بدأت من الساعد وحتى كف اليد".