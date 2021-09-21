سام مرسي: أتطلع لتقديم كل ما في وسعي للاستمرار مع المنتخب

قال سام مرسي لاعب خط وسط فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، إنه سعيد باستدعائه لصفوف منتخب مصر في المعسكر الذي سيقام في أكتوبر المقبل.





وأضاف سام مرسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد جدا بعودتي للمنتخب من جديد، وأسعى لاستغلال فرصة انضمامي لـ منتخب مصر مرة أخرى".

وأكمل:" أتطلع لتقديم كل ما في وسعي للاستمرار مع المنتخب والقرار النهائي للمدير الفني، وأتطلع للعمل مع كيروش، إنه مدرب كبير ورائع ويمتلك خبرات عظيمة".

وواصل :" الأفضل بالنسبة لي الانضمام في وجود المدرب الأجنبي عن المصري، سأحاول اقناع المدير الفني، كما أن حسام البدري حاول أن يفعل كل ما بوسعه".