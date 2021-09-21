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رئيس التحرير
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محافظات

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بالإسكندرية.. شاهد

صدى البلد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 19 أخرون في حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة بالمحافظة، حيث عبر الأتوبيس الاتجاه الأخر بالطريق مما أدى إلى الحادث.


ووفقًا لأحد شهود العيان ويعمل حارس أمن بشركة بتروجيت، حيث وقع الحادث، فإن السائق اختلت عجلة القيادة في يده وجنح الأتوبيس إلى الاتجاه العكسي وعبر الرصيف الفاصل، واصطدم بقوة بسيارة نقل المخلفات التابعة لشركة نهضة مصر، وتحطمت واجهة الأتوبيس بالكامل.


وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير، إخطارًا من مأمور قسم العامرية أول، بوقوع حادث تصادم بمنطقة مرغم أمام أحد شركة بتروجيت، على طريق الإسكندرية الصحراوي.
وعلى الفور هرع رجال المباحث وسيارات الإسعاف، ورجال الحماية المدنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخصين، من بينهما سائق الأتوبيس، وإصابة 19 أخرين.


تم نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة، والمصابين لمستشفى جمال حماده والمستشفى الميري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.


من جانبه، وجه الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، برفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات التي استقبلت المصابين، وإجراء الإسعافات اللازمة لكل المصابين، الذين تتراوح إصاباتهم بين جروح وكسور.

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حادث تصادم بالإسكندرية الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس سياحي وسيارة نقل بالإسكندرية

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