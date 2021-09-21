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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عنصرية الشرطة.. شاهد تلميذ يتعرض للخنق على يد ضابط في وضح النهار|فيديو

عنصرية
عنصرية

في حالة من حالات العنف العنصرية ضد السود، تعرض تلميذ بريطاني للاختناق على يد ضابط شرطة أثناء محاولة إيقافه وتفتيشه في جنوب لندن.

 

كان «بنيامين أولاجيف» البالغ من العمر 13 عامًا، في طريقه إلى ماكدونالدز يوم الثلاثاء الماضي عندما استوقفته الشرطة ردًا على بلاغ عن شخص أسود يحمل سكينًا، وتم التعرف عليه على أنه المشتبه به.

 

تكشف مقاطع الفيديو المروعة عن خمسة ضباط يضعون بنيامين المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب ما بعد الصدمة، في الأصفاد أثناء قيامهم بتفتيش ملابسه وحقيبة الظهر بحثًا عن سلاح.

 

يمكن سماع بنيامين وهو يبكي متألما "يدي" حيث يتم شد معصميه بإحكام خلف ظهره ودفع رأسه بقوة لأسفل مما عرضه للاختناق.

 

يُزعم أن الصور تظهر قميص مدرسة بنيامين الملطخ بالدماء حيث تم تقييد معصميه، وكشفوا أيضًا أن بنيامين أصيب بتورم شديد في عينه اليسرى بعد الحادث.

 

في اللقطات المؤلمة، لفتت صرخات بنيامين طلبًا للمساعدة انتباه الناس في الشارع الذين تجمعوا حوله وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

 

كان الناس يصرخون مرارًا وتكرارًا في مقطع الفيديو "هل وجدت سكينًا معه؟" و"إنه يخنقه!" ويطالبون الضباط بالتوقف حيث تصاعدت التوترات.

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