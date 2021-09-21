سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 21- 9-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 21- 9-2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.46 جنيه للبيع و 18.30 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.64 جنيه للبيع و 21.34 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.17 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.30 جنيه للبيع و 49.33 جنيه للشراء.