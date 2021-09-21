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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 21- 9-2021

سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار  وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء 21- 9-2021، والتي جاءت كالتالي:

 

 سعر الدولار اليوم

 

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64  جنيه للشراء.

 

  سعر اليورو

 

سعر اليورو 18.46 جنيه للبيع و 18.30 جنيه للشراء.

 

  سعر الجنيه الإسترليني

 

 سعر الجنيه الإسترليني 21.64 جنيه للبيع و 21.34 جنيه للشراء.

 

  سعر الريال السعودي

 

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.17 جنيه للشراء.

 

 سعر الدينار الكويتي

 

 سعر الدينار الكويتى 52.30 جنيه للبيع و 49.33 جنيه للشراء.

سعر الدولار اسعار العملات الاجنبية سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي

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