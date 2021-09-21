أبو العينين ناعيًا المشير طنطاوي: محارب بطل وقائد ملهم تحمل المسؤولية في أحلك الظروف

نعى النائب، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ورئيس المجلس العسكري، الذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: " بقلوب مؤمنة بقضاء الله، ونفوس تئن من الأسى، ودعت مصر، اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي، رجلًا عاش لها مخلصًا، محاربًا عظيمًا في أكتوبر، وقائدًا حكيمًا للقوات المسلحة المصرية، والمجلس العسكري في وقت عصيب وظروف حالكة، احتاجت فيها مصر أن تتخطى كبوتها وأن تستمد صحوتها من قوة الرجال وإصرار خير الأجناد"

وأضاف أبو العينين: " إننا ننعي اليوم قائدًا ملهمًا ومحاربًا بطلًا، حمل على أكتافه همّ الوطن، والمسؤولية الكبرى في وقتٍ انفلتت فيه الثوابت، وزادت المطامع، و تخطفت مصر أيادي الجبناء، حتى أقام لها البنيان وأعاد فيها مؤسسات الدولة إلى العمل والإنتاج"

وأتمّ وكيل مجلس النواب: "نتقدم بخالص العزاء للمؤسسة العسكرية، وأسرة المشير الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان"