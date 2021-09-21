كان له دورا بارزا في حماية الوطن.. البحوث الإسلامية ينعي المشير طنطاوي

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 86 عامًا.



وقال المجمع في بيان له، إن الفقيد كان له دورا بارزا في حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره على مر عقود مضت، وخلال فترات مهمة في تاريخ الدولة المصرية.



كما يتقدم المجمع بخالص التعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري؛ سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الوطن في ميزان حسناته.