الرئيس السيسي يشهد إنجازات الدولة في الفيلم التسجيلي"عبور جديد".. شاهد

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فيلما تسجيليا بعنوان " عبور جديد " ، والذي شمل عددا من إنجازات قناة السويس ، وقطاعات مختلفة بالدولة.

وجاء في الفيلم التسجيلي إنجازات الدولة المصرية في تحقيق عبور جديد ، وتدشين منظومة انفاق ، وشرايين تنموية ، تربط سيناء بالوادي ، ومنها نفق الشهيد أحمد حمدي 2 .

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث أبرزت صحف (الأخبار) و(الجمهورية) و(الأهرام) تأكيد الرئيس أن الأحداث التي عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين أثبتت حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار، التقاطع بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تتناولها هذه الأهداف ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي لتمويل التنمية سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على صعيد العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية، من دول ومؤسسات تمويل وبنوك دولية مع مراعاة أولويات الدول والحفاظ على الملكية الوطنية لسياساتها وبرامجها التنموية.



