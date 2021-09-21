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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور كان عنده حق.. خالد الغندور يعلّق على انتصار الزمالك في قضية النقاز

خالد الغندور
خالد الغندور

علّق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، على قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" القاضي بإلغاء الغرامة الموقعة على القلعة البيضاء، لصالح حمدي النقاز.

وكتب الغندور عبر صفحته على “فيسبوك”: “الغاء قرار  حمدي النقاز و الزامه بالمصاريف وكده مجلس إدارة المستشار مرتضى منصور كان عنده حق  في التعاقد.. وحمدي النقاز هو اللي غلط  ومنتظر رد محامي النقاز على هذا القرار”.

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وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" صباح اليوم، الثلاثاء، حكما بإلغاء الغرامة الموقعة على نادي  الزمالك لصالح اللاعب التونسي حمدي النقاز المقدرة بمبلغ مليون و300 ألف دولار.

حيث قررت "كاس" تحميل الزمالك واللاعب مبلغ 6 آلاف فرانك سويسري عبارة عن 3 آلاف فرانك على كل طرف تمثل مصاريف التقاضي والإجراءات الإدارية والقانونية.

وكان النقاز فسخ عقده مع الزمالك بشكل مفاجئ في نوفمبر 2019، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ورحل إلى الدوري الليتواني عبر نادي سودوفا، ثم انضم للترجي التونسي في بداية الموسم الماضي، قبل فسخ عقده بالتراضي والعودة إلى الزمالك.

وتعرضت إدارة الزمالك لانتقادات حادة بعد التعاقد مجددا مع النقاز الذي هرب من النادي من قبل الجماهير.

مرتضى منصور نادي الزمالك خالد الغندور الزمالك النقاز

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