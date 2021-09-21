عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجآت محدودة.. ما تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة السوبر ؟

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش

يدخل النادي الأهلي، تحدٍ جديد اليوم، بلقاء نادي طلائع الجيش الحائز على لقب وصيف الكأس للعام الفائت، للمنافسة على لقب السوبر المصري 2020.

ويلعب الأهلي المباراة بدوافع إرضاء الجمهور بعد التفريط في لقب الدوري السادس على التوالي لغريمه التقليدي، الزمالك.

بينما يلعب طلائع الجيش مباراته الأولى في الموسم من أجل تحقيق لقب البطولة الأولى في تاريخه، بعد خسارته في نهائي الكأس أمام الأهلي بضربات الترجيح.

صفقات الأهلي الجديدة 

واستعد النادي الأهلي لخوض الموسم الجديد، بداية من مباراة السوبر بصفقات هجومية لتعويض غياب الأجنحة بسبب الإصابات أو سوء المستوى.

تعاقد الأهلي من الجنوب إفريقي بيرسي تاو، من نادي برايتون الإنجليزي، والموزمبيقي لويس ميكسيوني جناح نادي سيمبا التنزاني.

ميكسيوني وبيرسي تاو 

وعلى مستوى الإعارات، استعاد النادي الأهلي جهود لاعبيه أحمد عبد القادر المعار إلى سموحة، وعمار حمدي من الاتحاد السكندري.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر 

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة السوبر تواجد الصفقات الجديدة، بينما كانت المفاجأة باستبعاد محمد محمود العائد إلى خط الوسط بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

 وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

مفاجآت محدودة 

ووفقًا للمعطيات الحالية، لن يضطر بيتسو موسيماني لإحداث تغييرات كبيرة في تشكيل الأهلي، خاصة مع تعافي معظم اللاعبين وقلة الإصابات في الفريق.

لكن بيتسو موسيماني من المؤكد أنه سيدفع بأكرم توفيق في مركز الجناح الأيمن بديلًا عن محمد هاني، بعدما فرض توفيق نفسه في هذا المركز بأداء قوي ومقنع فنيًا وبدنيًا.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الظهور الأول للموزمبيقي، لويس ميكسيوني في مركز الجناح الأيسر، بديلًا عن كهربا ومحمد طاهر الذين أنهوا الموسم السابق بتذبذب في المستوى.

تشكيل الأهلي المتوقع 

التوقعات الأقرب للواقع تشير إلى أن تشكيل الأهلي سيبدو كالتالي:

محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، وفي الدفاع أكرم توفيق، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

منتصف الملعب: أليو ديانج ( أو حمدي فتحي ) وعمرو السولية وأفشة، بينما في الهجوم حسين الشحات ولويس ميكسيوني ومهاجم صريح محمد شريف.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 7 م على ستاد برج العرب في الإسكندرية.

النادي الأهلي طلائع الجيش السوبر المصري 2020 لويس ميكسيوني بيتسو موسيماني

ترشيحاتنا

يدفع من جيبه| تعليق مثير من لاعب الزمالك بشأن حمدي النقاز

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

مفاجآت محدودة.. ما تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة السوبر ؟

بخطوات بسيطة.. ضبط وإدارة الرسائل المختفية في تطبيق Signal

صفر نساء .. طالبان تستكمل تشكيلة الحكومة الجديدة

مرتضى منصور كان عنده حق.. خالد الغندور يعلّق على انتصار الزمالك في قضية النقاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

إعلان حالة الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

في توشكي والفرافرة.. الرئيس السيسي يكشف عن افتتاحات لعدة مشروعات فى نهاية هذا العام| فيديو

لو كنا صبرنا أسبوعين .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن حمدي النقاز

السيسي يصدر قرارين عقب وفاة المشير طنطاوي

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يكشف عن مدرب الأهلي الجديد و حقيقة الاستفسار عن خصم نقاط للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

محاولة انقلاب.. ماذا يجري في السودان.. فيديو

تعرف على نورسين أصغر مروضة ضباع وذئاب مفترسة في العالم.. فيديو

3 عمليات جراحية.. تفاصيل خناقة عمر العريان في لبنان.. فيديو

عصابة.. 6 سيدات سرقن محل مجوهرات في الفيوم.. ما القصة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ