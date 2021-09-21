مفاجآت محدودة.. ما تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة السوبر ؟

يدخل النادي الأهلي، تحدٍ جديد اليوم، بلقاء نادي طلائع الجيش الحائز على لقب وصيف الكأس للعام الفائت، للمنافسة على لقب السوبر المصري 2020.

ويلعب الأهلي المباراة بدوافع إرضاء الجمهور بعد التفريط في لقب الدوري السادس على التوالي لغريمه التقليدي، الزمالك.

بينما يلعب طلائع الجيش مباراته الأولى في الموسم من أجل تحقيق لقب البطولة الأولى في تاريخه، بعد خسارته في نهائي الكأس أمام الأهلي بضربات الترجيح.

صفقات الأهلي الجديدة

واستعد النادي الأهلي لخوض الموسم الجديد، بداية من مباراة السوبر بصفقات هجومية لتعويض غياب الأجنحة بسبب الإصابات أو سوء المستوى.

تعاقد الأهلي من الجنوب إفريقي بيرسي تاو، من نادي برايتون الإنجليزي، والموزمبيقي لويس ميكسيوني جناح نادي سيمبا التنزاني.

ميكسيوني وبيرسي تاو

وعلى مستوى الإعارات، استعاد النادي الأهلي جهود لاعبيه أحمد عبد القادر المعار إلى سموحة، وعمار حمدي من الاتحاد السكندري.

قائمة الأهلي لمباراة السوبر

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة السوبر تواجد الصفقات الجديدة، بينما كانت المفاجأة باستبعاد محمد محمود العائد إلى خط الوسط بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

مفاجآت محدودة

ووفقًا للمعطيات الحالية، لن يضطر بيتسو موسيماني لإحداث تغييرات كبيرة في تشكيل الأهلي، خاصة مع تعافي معظم اللاعبين وقلة الإصابات في الفريق.

لكن بيتسو موسيماني من المؤكد أنه سيدفع بأكرم توفيق في مركز الجناح الأيمن بديلًا عن محمد هاني، بعدما فرض توفيق نفسه في هذا المركز بأداء قوي ومقنع فنيًا وبدنيًا.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الظهور الأول للموزمبيقي، لويس ميكسيوني في مركز الجناح الأيسر، بديلًا عن كهربا ومحمد طاهر الذين أنهوا الموسم السابق بتذبذب في المستوى.

تشكيل الأهلي المتوقع

التوقعات الأقرب للواقع تشير إلى أن تشكيل الأهلي سيبدو كالتالي:

محمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، وفي الدفاع أكرم توفيق، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وعلي معلول.

منتصف الملعب: أليو ديانج ( أو حمدي فتحي ) وعمرو السولية وأفشة، بينما في الهجوم حسين الشحات ولويس ميكسيوني ومهاجم صريح محمد شريف.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 7 م على ستاد برج العرب في الإسكندرية.