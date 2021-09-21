عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عضو "العالمي للفتوى الإلكترونية": الزواج آية من أعظم آيات الله وميثاق غليظ

فعاليات برنامج تأهيل
فعاليات برنامج تأهيل الأسرة

قال الشيخ إسلام ضيف الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّ الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، حيث قال تعالى: «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا»، وفى ذلك إشارة إلى قوة ومتانة هذا العقد الذي يعسر نقضه، كالثوب الغليظ الذي يعسر شقه أو تمزيقه.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال محاضرة له ضمن برنامج "تأهيل المقبلات على الزواج"، المقام بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، أن الإسلام أولى عناية فائقة بالأسرة، حيث شرع لها نظاماً مُحْكَماً ودقيقاً، من خلال ما بيّنه من حقوق وواجبات لكلّ فرد من أفرادها، حيث نظّم معاملات الزواج، والنفقة، وتربية الأولاد، والميراث، وحقوق الآباء.


وأضاف فضيلته أن أبرز أهداف تكوين الأسرة القويمة في الإسلام هي تماسك المجتمع واستقراره، وعمارة الأرض، وحفظ النوع الإنساني، والتعارف والتواصل بين الناس، بالإضافة إلى تلبية حاجات البشر الفطرية والغرائزية بما يناسب إنسانيتهم، في مقابل قطع الطريق على الانحرافات السلوكية والفواحش والمنكرات.


وانطلقت أمس الاثنين فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية "تأهيل المقبلات على الزواج" بالمدينة الشبابية ببور سعيد، والتي تستمر حتى الأربعاء القادم، بحضور أساتذة وعلماء جامعة الأزهر ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، لتأهيل ما يقرب من المائتي فتاة من المقبلات على الزواج على أفضل أساليب الحفاظ على الأسرة وتماسكها،  وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

الأزهر زواج الازهر الشريف الشباب والرياضة مركز الازهر العالمي للفتوى

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية ينعى المشير حسين طنطاوي.. رجل المهام الصعبة ذو الرؤية الثاقبة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .. نسبة النجاح 87%

أبو مازن يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير حسين طنطاوي

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن 84 عامًا

أحمد موسى ناعيا المشير طنطاوي: أنقذ الوطن من السقوط خلال فوضى يناير

أعراض نقص فيتامين د.. أطعمة تحتوى عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. صدى البلد تستعرض بنود قانون العمل الجديد

إعلان حالة الحداد العام في البلاد 3 أيام على وفاة المشير طنطاوي

لو كنا صبرنا أسبوعين .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن حمدي النقاز

في توشكى والفرافرة.. الرئيس السيسي يكشف عن افتتاحات لعدة مشروعات فى نهاية هذا العام| فيديو

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يكشف عن مدرب الأهلي الجديد و حقيقة الاستفسار عن خصم نقاط للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

شارك في 4 حروب .. محطات في حياة المشير طنطاوي "فيديو"

محاولة انقلاب.. ماذا يجري في السودان.. فيديو

تعرف على نورسين أصغر مروضة ضباع وذئاب مفترسة في العالم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

إسلام عوض يكتب: الحزام والطريق يغير خارطة تحالفات الكبار

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ